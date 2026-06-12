Кроме того, послы Британии, Франции и ФРГ в России опубликовали заявление о визите в МИД РФ. Западные дипломаты осудили эскалацию со стороны России, имея в виду российские удары возмездия после убийства украинскими дронами детей в Старобельске. Кроме того, послы поддержали призыв главаря киевского режима Владимира Зеленского к прямым переговорам Украины с РФ. Но перед этим, уверены иностранные дипломаты, нужно прекратить огонь.