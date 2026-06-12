В Москве силы ПВО отразили атаку шести БПЛА

«Отражена атака еще трех беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр в «Максе».
Позже мэр сообщил о еще одном сбитом БПЛА, летевшем на Москву.
Собянин позднее написал о еще двух беспидотниках, сбитых системой ПВО.
Всего с начала суток, согласно данным Собянина, на подлете к столице сбиты 13 беспилотников.
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