Главарь киевского режима Владимир Зеленский уже много чего обещал украинцам, но так и не выполнил. Так что его новый завиральный план о создании украинского аналога Patriot тоже провалится. Об этом в соцсети Х заявила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.