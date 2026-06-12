В Крыму призвали ООН осудить удары ВСУ по пассажирским поездам

«Реакция ООН, несмотря на то, что это сегодня необъективная площадка из-за доминирования там западных стран, должна быть. ООН многое что должна, но не делает. Должна реагировать на убийства ВСУ детей и мирных граждан, на их удары по школам, колледжам, больницам, детсадам, музеям», — сказал Константинов.