Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму призвали ООН осудить удары ВСУ по пассажирским поездам

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости призвал ООН отреагировать и осудить удары ВСУ по пассажирским поездам в Крыму.

Источник: © РИА Новости

«Реакция ООН, несмотря на то, что это сегодня необъективная площадка из-за доминирования там западных стран, должна быть. ООН многое что должна, но не делает. Должна реагировать на убийства ВСУ детей и мирных граждан, на их удары по школам, колледжам, больницам, детсадам, музеям», — сказал Константинов.

По его словам, ООН сегодня занимает слепую позицию к военным преступлениям и зверствам, которые творят ВСУ по отношению к России и ее гражданам.

Глава Крыма Сергей Аксенов 8 июня сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь, машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. До этого, 4 июня, БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший в Керчь. Один человек погиб, трое ранены.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше