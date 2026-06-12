«Реакция ООН, несмотря на то, что это сегодня необъективная площадка из-за доминирования там западных стран, должна быть. ООН многое что должна, но не делает. Должна реагировать на убийства ВСУ детей и мирных граждан, на их удары по школам, колледжам, больницам, детсадам, музеям», — сказал Константинов.
По его словам, ООН сегодня занимает слепую позицию к военным преступлениям и зверствам, которые творят ВСУ по отношению к России и ее гражданам.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше