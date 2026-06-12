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Вражеские БПЛА повредили промышленное предприятие в Тольятти

Тольятти 12 июня подвергся атаке вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава города Илья Сухих в своем канале в Max.

Источник: Коммерсантъ

«Сегодня утром, в праздничный для нашей страны день, укронацисты совершили массированную беспилотную атаку на Тольятти. Средства ПВО и мобильные огневые группы отразили удар. В результате падения БПЛА зафиксированы повреждения на одном промышленном объекте. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме», — отметил градоначальник.

Власти напоминают о запрете на съемку и публикацию кадров с последствиями ударов ВСУ.

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