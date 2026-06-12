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Жителям Нижнекамска, чье имущество пострадало при атаке БПЛА, положены выплаты

Принимаются заявления от граждан, пострадавших в результате удара беспилотника.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что жители города, чье имущество пострадало при атаке беспилотного летательного аппарата, имеют право на компенсационные выплаты. Прием заявлений уже начался.

Все выплаты будут произведены в соответствии с действующим законодательством. Для сбора обращений открыта специальная горячая линия по телефонам: 8 (8555) 351−072 и 8 (8555) 351−000.

Напомним, сегодня в результате попадания БПЛА в жилой дом в Нижнекамске пострадали четыре человека. Трое из них с острой реакцией на стресс находятся в больнице в удовлетворительном состоянии. Четвертый пациент с осколочным ранением нижней челюсти переведён в хирургию (состояние стабильное). В регионе с 03:10 действовал режим «Беспилотная опасность» (снят спустя шесть часов). В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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