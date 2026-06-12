Жителям Нижнекамска, чье имущество пострадало при атаке БПЛА, положены выплаты

Напомним, сегодня в результате попадания БПЛА в жилой дом в Нижнекамске пострадали четыре человека. Трое из них с острой реакцией на стресс находятся в больнице в удовлетворительном состоянии. Четвертый пациент с осколочным ранением нижней челюсти переведён в хирургию (состояние стабильное). В регионе с 03:10 действовал режим «Беспилотная опасность» (снят спустя шесть часов). В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.