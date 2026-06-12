После атаки БПЛА в Нижнекамске отменены все массовые мероприятия

— В целях обеспечения безопасности принято решение об отмене всех массовых мероприятий, запланированных на сегодня, — написал Радмир Беляев в своем телеграм-канале. Он попросил следить за официальными сообщениями региональных органов МЧС и властей района, не доверять слухам и информации без должной проверки.
Напомним, что беспилотник ударил жилой дом в Закамском районе Татарстана. Пострадали четверо, и они госпитализированы.
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