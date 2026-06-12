Что известно об атаке БПЛА в Нижнекамске 12 июня 2026?

Утро 12 июня 2026 года в Закамском регионе Татарстана началось с воздушной тревоги. В 3:10 была объявлена беспилотная опасность, а затем — угроза атаки БПЛА в шести городах: Альметьевске, Бугульме, Елабуге, Заинске, Нижнекамске и Набережных Челнах. В результате массированного налёта один из беспилотников попал в жилой дом в Нижнекамске. По последним данным, пострадали четыре человека. У одного из них — осколочное ранение нижней челюсти. Праздничные мероприятия в Нижнекамске отменены. Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрывались. Ситуацию держит на личном контроле раис Татарстана Рустам Минниханов.
Что произошло: попадание в жилой дом и предприятия.
Ночная атака стала одной из самых массированных за последнее время. Всего, по данным Минобороны России, за ночь средствами ПВО перехвачено и уничтожено 231 украинский беспилотник над разными регионами страны. Над Татарстаном также сбиты несколько дронов, однако точное число не уточняется.
По информации правительства Татарстана, атаке подверглись промышленные объекты и жилая инфраструктура. Глава республики Рустам Минниханов сообщил, что по поручению раиса на место происшествия выехал премьер-министр Алексей Песошин.
«Предприятия, подвергшиеся атаке, оперативно устраняют последствия. Производственные процессы не остановлены», — написал Минниханов в своих соцсетях.
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев уточнил, что один из беспилотников попал в промышленный объект. «Наши спасательные службы работают. В течение получаса пожар должны локализовать полностью», — сообщил он.
Самый серьёзный ущерб нанесён жилому сектору. Дрон врезался в многоквартирный дом в Нижнекамске. Жильцы эвакуированы. Для них готовят пункт временного размещения на базе ближайшего детского лагеря. Организовано горячее питание, вода и медицинская помощь.
Пострадавшие: осколочное ранение и стресс.
Изначально сообщалось о трёх пострадавших. Однако позже министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев уточнил: в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу доставлены четыре человека.
«Состояние троих удовлетворительное, с острой реакцией на стресс, под наблюдением врачей. У четвертого пациента осколочное ранение нижней челюсти, состояние стабильное, переводится в хирургию», — написал Абашев в своём канале.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Министр держит ситуацию на личном контроле.
Реакция властей и отмена праздничных мероприятий.
Прокуратура Татарстана взяла на контроль соблюдение прав граждан. На месте работают и.о. Нижнекамского городского прокурора Сергей Божков и экстренные службы. Для обращений жителей открыта горячая линия: 8 (8555)-470−311 (до 22:00) и 8 (843)291−18−81 (круглосуточно).
В связи с трагедией глава Нижнекамска Радмир Беляев принял решение отменить все массовые мероприятия, запланированные на 12 июня в честь Дня России. Праздничная программа, включая концерты и спортивные соревнования, не состоится.
Работа аэропортов и отбой опасности.
В ночь на 12 июня Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска, а также на аэродроме Бугульмы. К настоящему времени режим беспилотной опасности отменён во всех шести городах, где действовали предупреждения. Ограничения в аэропортах сняты, они работают в штатном режиме.
Минобороны России подтвердило уничтожение беспилотников над территорией республики. Всего за ночь средствами ПВО сбито 231 БПЛА над различными регионами, включая Московскую, Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую области, Крым и акваторию Чёрного моря.
Власти республики заверяют, что ситуация полностью контролируется. Эвакуированным жителям и пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Раис Татарстана поручил оперативно ликвидировать последствия атак. Жизненно важные предприятия продолжают работу.
Для жителей Нижнекамска, у которых пострадало жильё, готовятся пункты временного размещения. О дальнейших решениях будет сообщено дополнительно.
«АиФ-Казань» следит за развитием событий. Берегите себя и своих близких. При обнаружении подозрительных предметов или беспилотников немедленно звоните по номеру 112.