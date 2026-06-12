Что известно об атаке БПЛА в Нижнекамске 12 июня 2026?

Утро 12 июня 2026 года в Закамском регионе Татарстана началось с воздушной тревоги. В 3:10 была объявлена беспилотная опасность, а затем — угроза атаки БПЛА в шести городах: Альметьевске, Бугульме, Елабуге, Заинске, Нижнекамске и Набережных Челнах. В результате массированного налёта один из беспилотников попал в жилой дом в Нижнекамске. По последним данным, пострадали четыре человека. У одного из них — осколочное ранение нижней челюсти. Праздничные мероприятия в Нижнекамске отменены. Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрывались. Ситуацию держит на личном контроле раис Татарстана Рустам Минниханов.