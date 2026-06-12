ВСУ потеряли более 2850 военных в зоне действия «Востока» за неделю

«В течение прошедшей недели подразделения группировки войск “Восток” продолжали активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, пяти штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты», — говорится в недельной сводке российского министерства.
«Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск “Восток” составили свыше 2850-ти военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 48 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии», — добавило Минобороны.