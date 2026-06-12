ВСУ потеряли более 2850 военных в зоне действия «Востока» за неделю

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Восток» в течение недели продолжали активные наступательные действия и нанесли поражение живой силе и технике противника, ВСУ потеряли более 2850 военных, 24 боевые бронированные машины, 48 автомобилей и девять артиллерийских орудий, сообщило Минобороны РФ.