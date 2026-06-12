Подразделения «Юга» продвинулись в глубину обороны противника

Как отметили в ведомстве, нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.
«Всего в зоне ответственности “Южной” группировки войск ВСУ потеряли свыше 1035 военнослужащих, три танка, 25 боевых бронированных машин, 103 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, в Минобороны напомнили, что на прошедшей неделе подразделения «Южной» группировки войск освободили населенные пункты Химик и Роскошное в ДНР.