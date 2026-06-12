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ВСУ потеряли более 2135 военных в зоне действия «Центра» за неделю

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили за неделю более 2135 военных ВСУ, три танка, 17 боевых бронированных машин, 59 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, пяти бригад нацгвардии и бригады спецназначения “Азов”* (запрещенная в РФ террористическая организация — ред.). Потери противника на данном направлении составили более 2135 военнослужащих, три танка, 17 боевых бронированных машин, 59 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии», — говорится в сообщении ведомства.

* Запрещенная в России террористическая организация.