ВСУ потеряли более 2135 военных в зоне действия «Центра» за неделю

«За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, пяти бригад нацгвардии и бригады спецназначения “Азов”* (запрещенная в РФ террористическая организация — ред.). Потери противника на данном направлении составили более 2135 военнослужащих, три танка, 17 боевых бронированных машин, 59 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии», — говорится в сообщении ведомства.