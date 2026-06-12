Силы ПВО сбили пять тысяч БПЛА и четыре ракеты «Фламинго» ВСУ за неделю

«Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 74 управляемые авиационные бомбы, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты наземного базирования “Фламинго”, три управляемые ракеты большой дальности “Нептун” и 4776 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
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