Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пешеходный мост через Северо-Крымский канал будут закрывать на ночь

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости Крым. В Крыму в целях безопасности будут закрывать на ночь пешеходный мост через Северо-Крымский канал, сообщил глава администрации города Армянск Василий Телиженко.

Источник: РИА "Новости"

«С целью обеспечения безопасности передвижение по пешеходному мосту через Северо-Крымский канал с 20:00 до 08:00 будет ограничено», — сообщил глава администрации.

И призвал отнестись с пониманием к введенным ограничениям.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше