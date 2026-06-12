Пешеходный мост через Северо-Крымский канал будут закрывать на ночь

«С целью обеспечения безопасности передвижение по пешеходному мосту через Северо-Крымский канал с 20:00 до 08:00 будет ограничено», — сообщил глава администрации.
И призвал отнестись с пониманием к введенным ограничениям.
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