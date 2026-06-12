Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский ввел санкции против отделения Союза журналистов России в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских судей и средств массовой информации, в список вошел Союз журналистов России, в том числе его отделение в Крыму.

Источник: РИА "Новости"

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июня 2026 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, — цитирует текст указа РИА Новости.

Согласно опубликованному документу, санкции введены против 29 физических и 17 юридических лиц, в числе которых российские судьи и СМИ. Санкции затрагивают, в частности, Союз журналистов России и его отделения в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

В апреле Зеленский ввел санкции против главы Союза пограничников Крыма и строителей Крымского моста. В начале марта этого года глава киевского режима ввел санкции в отношении крымского винодельческого предприятия «Массандра».

Ранее Зеленский ввел санкции против 29 россиян, в числе которых ученые, а также 15 организаций, которым Киев вменяет причастность к «похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма и к искажению исторических фактов». В перечне упоминается Российское военно-историческое общество (РВИО).

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше