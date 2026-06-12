Зеленский ввел санкции против отделения Союза журналистов России в Крыму

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июня 2026 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, — цитирует текст указа РИА Новости.
Согласно опубликованному документу, санкции введены против 29 физических и 17 юридических лиц, в числе которых российские судьи и СМИ. Санкции затрагивают, в частности, Союз журналистов России и его отделения в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
В апреле Зеленский ввел санкции против главы Союза пограничников Крыма и строителей Крымского моста. В начале марта этого года глава киевского режима ввел санкции в отношении крымского винодельческого предприятия «Массандра».
Ранее Зеленский ввел санкции против 29 россиян, в числе которых ученые, а также 15 организаций, которым Киев вменяет причастность к «похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма и к искажению исторических фактов». В перечне упоминается Российское военно-историческое общество (РВИО).