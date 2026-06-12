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Путин назвал численность группировки ВС РФ в зоне СВО

Численность группировки Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции превышает 700 тыс. человек. Об этом 12 июня заявил президент России Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

«У нас группировка большая, свыше 700 тыс. человек, и ясно, что все 700 тыс. человек не могут учиться на этой платформе», — отметил глава государства.

Как заявил Путин, при трудоустройстве ветеранов СВО недостаточно предлагать вакансии только в военкоматах, поскольку в системе Министерства обороны РФ существует множество других направлений. Президент привел пример общения с военнослужащими, отметив, что многие из них хотели бы найти применение «поинтереснее». Он подчеркнул, что Минобороны РФ в настоящее время становится высокотехнологичным ведомством.

«Тем, кто хотел бы повышать свое образование, должна быть предоставлена возможность это делать. Соответствующие решения, ряд решений уже принято, и дальше мы будем совершенствовать эту систему», — добавил Путин.

По словам президента, это касается как среднего специального, так и высшего образования. Он заверил, что власти предпримут все возможные меры, чтобы у бойцов была такая возможность. Путин также обратил внимание на постоянную работу правительства РФ по вопросам медицинской реабилитации, образования, трудоустройства и обеспечения жильем вернувшихся с фронта участников СВО.

«Мы все понимаем, когда специальная военная операция подойдёт к концу, значительное количество людей окажется на гражданке. Поверьте мне, все в правительстве об этом думают, как ребятам помочь найти себя, как сделать так, чтобы они были достойно трудоустроены, получили дополнительные навыки, профессию или образование», — резюмировал Путин.