Путин назвал численность группировки ВС РФ в зоне СВО

По словам президента, это касается как среднего специального, так и высшего образования. Он заверил, что власти предпримут все возможные меры, чтобы у бойцов была такая возможность. Путин также обратил внимание на постоянную работу правительства РФ по вопросам медицинской реабилитации, образования, трудоустройства и обеспечения жильем вернувшихся с фронта участников СВО.