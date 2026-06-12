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Путин: Россия будет наращивать ответные удары

Россия продолжит усиливать ответные удары с целью подавления стремления Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары по гражданским объектам. Об этом 12 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими — участниками специальной военной операции (СВО), проходившей в Екатерининском зале Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что Россия совершенствует систему противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Он выразил уверенность, что противнику не удастся расколоть российское общество и причинить экономике ущерб, на который он рассчитывает. Как отметил президент, удары украинской армии наносят экономике некоторый урон, однако он является незначительным, и все последствия быстро устраняются.

Российский лидер также подчеркнул, что РФ ежедневно устанавливает контроль над своими историческими территориями в зоне спецоперации и намерена добиться этой цели. По словам Путина, в этом нет никаких сомнений. Кроме того, президент указал на решающую роль в этом процессе российских штурмовых подразделений.

«Ну, кто же вперед-то идет? Штурмовые группы. Кто решает окончательно, ставит точку в решении любой боевой задачи? Ну, конечно, пехота. Ну, конечно, штурмовики, которые зашли и заняли, застолбили за Россией территорию», — резюмировал Путин.