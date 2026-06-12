Путин: Россия будет наращивать ответные удары

Глава государства отметил, что Россия совершенствует систему противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Он выразил уверенность, что противнику не удастся расколоть российское общество и причинить экономике ущерб, на который он рассчитывает. Как отметил президент, удары украинской армии наносят экономике некоторый урон, однако он является незначительным, и все последствия быстро устраняются.