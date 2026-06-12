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Силы ПВО сбили четыре летевших на Москву БПЛА

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Система ПВО отразила атаку четырех летевших на Москву беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

Источник: РИА "Новости"

«Два БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о двух сбитых бесилотниках. Общее число сбитых БПЛА с начала суток достигло 25.

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