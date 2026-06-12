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Над регионами России за день уничтожили 185 украинских беспилотников

Средства ПВО ликвидировали дроны ВСУ в период с 08:00 до 20:00 мск.

ВСУ продолжают попытки атак на российскую территорию. Над регионами Российской Федерации за день 12 мая успешно сбиты 185 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщает ведомство в канале в мессенджере «Макс».

По сообщению оборонного ведомства, дроны ВСУ ликвидировали над территориями Новгородской, Орловской, Тверской, Белгородской, Калужской, Рязанской, Брянской, Курской, Смоленской и Тульской областей. Также были сбиты дроны, летевшие над Московским регионом, территорией Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, ночью 12 июня российские силы ПВО отбили массированную атаку дронов ВСУ. За ночь российские силы ПВО уничтожили 231 дрон ВСУ над несколькими регионами страны.

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