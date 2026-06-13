Снимал военные бензовозы и отправлял видео за рубеж — в Крыму задержан мужчина

«Сегодня утром во вражеских украинских телеграм-каналах появилось видео о движении военного автомобиля на выезде из г. Керчи, снятого одним из жителей региона. По данному факту в кратчайшие сроки в результате совместных оперативных мероприятий УФСБ и УМВД России “Керченское” установлен и при силовой поддержке ОМОН “Грифон” задержан гражданин РФ 1974 года рождения, который осуществил видеофиксацию автомобиля и отправил видео за рубеж», — сообщил Крючков.