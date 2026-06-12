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Собянин: сбиты два беспилотника на подлёте к Москве

Собянин сообщил об успешном отражении воздушной атаки с воздуха на Москву вечером 12 июня.

Источник: Комсомольская правда

В небе над Москвой силами ПВО Минобороны были ликвидированы два беспилотника. Они направлялись в сторону столицы. В районах падения обломков ведут работу оперативные службы. Об этом сообщил градоначальник Сергей Собянин.

«Сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в «Максе».

Информация об успешном предотвращении атаки с воздуха на Москву появилась около 23:11 по мск.

Немногим ранее силами российской ПВО были уничтожены два вражеских БПЛА, летевших на Москву. Напомним, что в ночь на 12 июня БПЛА ВСУ предприняли попытку массированной атаки с воздуха на регионы РФ. Силы ПВО РФ вновь продемонстрировали успешную работу по уничтожению украинских БПЛА. Так, над территориями Крыма и других регионов страны был ликвидирован 231 вражеский дрон.

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