Собянин: сбиты два беспилотника на подлёте к Москве

Немногим ранее силами российской ПВО были уничтожены два вражеских БПЛА, летевших на Москву. Напомним, что в ночь на 12 июня БПЛА ВСУ предприняли попытку массированной атаки с воздуха на регионы РФ. Силы ПВО РФ вновь продемонстрировали успешную работу по уничтожению украинских БПЛА. Так, над территориями Крыма и других регионов страны был ликвидирован 231 вражеский дрон.