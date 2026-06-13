RS: при возврате украинских беженцев ЕС рискует затянуть конфликт на Украине

Как заявила глава Госмиграционной службы Наталья Науменко, государства ЕС все чаще стали возвращать беженцев с Украины домой. Одной из основных категорий украинских беженцев, которых чаще всего возвращают из Европы на Родину, стали нарушители границы, сбежавшие с Украины через Карпаты или реку Тису.