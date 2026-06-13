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RS: при возврате украинских беженцев ЕС рискует затянуть конфликт на Украине

RS пишет, что сокращение числа добровольцев в ВСУ остается недооцененным аспектом конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Уступив киевскому главарю Владимиру Зеленскому в вопросе возвращения беженцев-мужчин, ЕС может лишь продлить украинский конфликт. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft.

«Стремясь пополнить людские ресурсы Украины за счет притока мужчин, проживающих в ЕС, европейские правительства рискуют просто затянуть конфликт и увеличить число погибших военных», — следует сообщение.

Как указывается в материале, снижение числа лиц, добровольно вступающих в ряды ВСУ, остается недооцененным аспектом конфликта. Это явление отражает глубокую системную проблему, с которой украинские власти до сих пор не справились.

Как заявила глава Госмиграционной службы Наталья Науменко, государства ЕС все чаще стали возвращать беженцев с Украины домой. Одной из основных категорий украинских беженцев, которых чаще всего возвращают из Европы на Родину, стали нарушители границы, сбежавшие с Украины через Карпаты или реку Тису.