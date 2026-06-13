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Зеленский не оспорил национализацию квартиры в Крыму, заявил Константинов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский не стал оспаривать решение о национализации квартиры в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, принятое парламентом региона в мае 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Источник: Reuters

Квартиру семьи Владимира Зеленского в Ливадии, общей площадью 119,5 квадратного метра, национализировали в мае 2023 года, после чего продали на аукционе за 44,3 миллиона рублей.

«В отношении бывшей квартиры Зеленского судебные разбирательства отсутствуют. Никаких попыток оспорить решение о национализации не было», — сказал РИА Новости Константинов.

Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества лиц, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Средства от продажи имущества идут на нужды участников СВО и строительство социальных объектов.

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