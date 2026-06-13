Зеленский не оспорил национализацию квартиры в Крыму, заявил Константинов

Квартиру семьи Владимира Зеленского в Ливадии, общей площадью 119,5 квадратного метра, национализировали в мае 2023 года, после чего продали на аукционе за 44,3 миллиона рублей.
«В отношении бывшей квартиры Зеленского судебные разбирательства отсутствуют. Никаких попыток оспорить решение о национализации не было», — сказал РИА Новости Константинов.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества лиц, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Средства от продажи имущества идут на нужды участников СВО и строительство социальных объектов.