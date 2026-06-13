Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли более 240 военных за сутки в зоне ответственности «Севера»

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили более 240 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

Источник: Reuters

«Общевойсковыми подразделениями группировки войск “Север”, в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 240 военнослужащих, 9 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, из них 2 — западного производства, 2 миномета», — рассказал он.

«Северяне» уничтожили 42 пункта управления БПЛА, 177 БПЛА самолетного типа, 52 тяжелых боевых дрона R-18.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше