ВСУ потеряли более 240 военных за сутки в зоне ответственности «Севера»

«Общевойсковыми подразделениями группировки войск “Север”, в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 240 военнослужащих, 9 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, из них 2 — западного производства, 2 миномета», — рассказал он.
«Северяне» уничтожили 42 пункта управления БПЛА, 177 БПЛА самолетного типа, 52 тяжелых боевых дрона R-18.
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