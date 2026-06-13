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ВСУ потеряли до 165 военных за сутки в зоне ответственности Южной группировки войск

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Суточные потери ВСУ в зоне ответственности Южной группировки войск составили до 165 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Источник: Reuters

«За сутки противник потерял до 165 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня “Град” и “Бастион”, а также артиллерийское орудие», — сказал он.

Войска беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожили 17 антенн связи БПЛА, 3 терминала Starlink, 3 наземных робототехнических комплекса. Кроме того, поражены 5 пунктов управления БПЛА и 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ.

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