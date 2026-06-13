ВСУ потеряли до 165 военных за сутки в зоне ответственности Южной группировки войск

«За сутки противник потерял до 165 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня “Град” и “Бастион”, а также артиллерийское орудие», — сказал он.
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