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ВС РФ поразили укрытия ВСУ в Константиновке

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Артиллеристы Южной группировки войск поразили пункт управления БПЛА и два укрытия ВСУ в жилой застройке Константиновки ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В ходе ведения воздушной разведки операторами дронов был выявлен пункт управления БПЛА и два укрепленных укрытия ВСУ, оборудованных в жилой застройке города. В них украинские боевики тщетно искали защиты от ударов, которые по ним без перерыва наносят российские войска. После верификации цели координаты были переданы расчету орудия 2А36 “Гиацинт-Б”. В результате точной работы артиллеристов объекты поражены вместе с находившимся в них личным составом и специализированным оборудованием», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 4-й бригады 1 194-го полка Южной группировки войск подняли государственные флаги РФ в освобожденных и контролируемых частях Константиновки, за которую идут бои до полного освобождения города.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают освобождение Донецкой Народной Республики. Соединения и воинские части Южной группировки войск наступают на широком фронте в северной части ДНР. Ведутся активные действия по уничтожению формирований ВСУ, обороняющихся в славянско-краматорско-константиновском укрепрайоне.

В Константиновке штурмовые подразделения Южной группировки войск ведут уличные бои. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины.

В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника. Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка. В освобожденных кварталах проводятся поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп украинских военных и одиночных боевиков.

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