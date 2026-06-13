ВС РФ поразили укрытия ВСУ в Константиновке

«В ходе ведения воздушной разведки операторами дронов был выявлен пункт управления БПЛА и два укрепленных укрытия ВСУ, оборудованных в жилой застройке города. В них украинские боевики тщетно искали защиты от ударов, которые по ним без перерыва наносят российские войска. После верификации цели координаты были переданы расчету орудия 2А36 “Гиацинт-Б”. В результате точной работы артиллеристов объекты поражены вместе с находившимся в них личным составом и специализированным оборудованием», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что военнослужащие 4-й бригады 1 194-го полка Южной группировки войск подняли государственные флаги РФ в освобожденных и контролируемых частях Константиновки, за которую идут бои до полного освобождения города.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают освобождение Донецкой Народной Республики. Соединения и воинские части Южной группировки войск наступают на широком фронте в северной части ДНР. Ведутся активные действия по уничтожению формирований ВСУ, обороняющихся в славянско-краматорско-константиновском укрепрайоне.
В Константиновке штурмовые подразделения Южной группировки войск ведут уличные бои. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины.
В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника. Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка. В освобожденных кварталах проводятся поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп украинских военных и одиночных боевиков.