Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские дроны заблокировали ВСУ трассу Р-79 в Харьковской области

ВСУ больше не могут перевозить технику по отрезку трассы Р-79 в Харьковской области.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ лишились возможности передвигаться по участку трассы Р-79 на правобережье реки Оскол в Харьковской области. Как рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА «Сварог», это стало результатом работы пилотов FPV-дронов из группы «Конторы».

«На этом участке дорога на юг ведет. Здесь и транспорт раньше был, и НРТК приезжали часто. Сейчас реже бывают», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на трассе остаются уничтоженная боевая техника и машины ВСУ. Как отметил командир, из-за работы российских дронов ВСУ больше не перевозят технику по этому отрезку трассы.

Боец вспомнил, как осенью он подбил на этой дороге Humvee. Причем сначала он сомневался в эффективности маленького снаряда, но при осмотре вторым дроном машина стояла, и они нанесли по ней еще несколько ударов.

Напомним, что свыше 400 боевиков ВСУ числятся пропавшими без вести под Охримовкой на харьковском направлении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше