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Один человек погиб и трое пострадали при атаке ВСУ на Краснодарский край

В Темрюкском районе после атаки дронов загорелся морской терминал.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки беспилотников ВСУ в Краснодарском крае погиб один человек и еще трое получили ранения. Горит морской терминал. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Этой ночью украинские БПЛА атаковали Темрюкский район. В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на морском терминале. К сожалению, один человек погиб», — написал он в мессенджере Max.

Кондратьев уточнил, что трем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Для ликвидации пожара задействованы 96 человек и более 30 единиц техники, включая силы МЧС России.

Напомним, в Краснодаре произошел пожар в двух квартирах в результате атаки ВСУ. По данным оперштаба, был поврежден фасад многоквартирного дома и выбиты стекла.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал тепловоз пассажирского поезда сообщением Москва — Симферополь. Глава Республики Крым Сергей Аксенов уточнил, что в результате удара украинского дрона погиб помощник машиниста.

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