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Шуваев: В Белгородской области создают противодронные коридоры

Врио губернатора Белгородской области рассказал о мерах по защите региона от атак ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В Белгородской области создают противодронные коридоры, по примеру Донбасса. Об этом в эксклюзивном интервью военному корреспонденту KP.RU Александру Коцу рассказал врио главы региона Александр Шуваев.

«Организуем вместе с военными противодронные коридоры, как в Донецке. Пока — около 50 километров затягиваем сетками, потом будем наращивать. Хотя бы процентов на 30 перемещение населения позволит обезопасить. Минимально, но тем не менее», — подчеркнул глава региона.

Он перечислил еще ряд мер, которые предпринимаются в Белгородской области для предотвращения атак ВСУ. В частности, в регионе начата подготовка операторов дронов-перехватчиков.

«Сейчас ведем беседы с основными производителями противодроновых систем, которые проявили себя и в Крыму, и в других регионах, где я успел побывать. Часть инструкторов уже зашла сюда», — сообщил Коцу Шуваев.

О том, как оборудованы противодронные коридоры в прифронтовых районах на Донбассе, в репортаже рассказывал военкор KP.RU Дмитрий Стешин.

В большом интервью Александру Коцу Александр Шуваев также рассказал о помощи жителям и предпринимателям в приграничье, подготовке по программе «Время героев» и о словах напутствия, которые ему при назначении сказал президент Владимир Путин.

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Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
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