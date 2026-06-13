Шуваев: В Белгородской области создают противодронные коридоры

«Организуем вместе с военными противодронные коридоры, как в Донецке. Пока — около 50 километров затягиваем сетками, потом будем наращивать. Хотя бы процентов на 30 перемещение населения позволит обезопасить. Минимально, но тем не менее», — подчеркнул глава региона.