Что сказал Путин герою СВО, назначая его губернатором Белгородчины: Стали известны слова президента

«Да, конечно, тяжело. Там [в армии — прим.ред] я мог дать команду на огневое поражение противника. Здесь у меня этого нет. Но президент мне сказал: “Ты едешь не воевать, а управлять регионом”. И то, что это моя малая Родина, сказал Владимир Владимирович, накладывает на меня вдвойне, а где-то втройне больше ответственности», — вспомнил напутствие президента Шуваев.