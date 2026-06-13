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Что сказал Путин герою СВО, назначая его губернатором Белгородчины: Стали известны слова президента

Шуваев передал, что сказал ему Путин, назначая губернатором Белгородчины.

Источник: Комсомольская правда

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев передал в интервью KP.RU слова президента РФ Владимира Путина, который тот ему сказал в день назначения.

Напомним, что Шуваев — боевой генерал, герой СВО. Он прошел президентскую кадровую программу «Время героев» и в мае 2026 года был назначен главой Белгородчины.

В ходе большого интервью военкор KP.RU Александр Коц заметил, что Александр Михайлович — и сам уроженец Белгородской земли, он из Нового Оскола.

«Тяжело, наверно, осознавать, что война пришла на родную землю», — заметил Коц, говоря о варварских обстрелах со стороны ВСУ гражданского населения.

«Да, конечно, тяжело. Там [в армии — прим.ред] я мог дать команду на огневое поражение противника. Здесь у меня этого нет. Но президент мне сказал: “Ты едешь не воевать, а управлять регионом”. И то, что это моя малая Родина, сказал Владимир Владимирович, накладывает на меня вдвойне, а где-то втройне больше ответственности», — вспомнил напутствие президента Шуваев.

В интервью KP.RU Александр Шуваев также рассказал о новых мерах по защите Белгородчины от атак ВСУ и помощи жителям.

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