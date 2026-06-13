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«Серьезно снизим угрозу»: Александр Шуваев рассказал, как Белгородскую область защищают от атак ВСУ

Шуваев: Принимаем меры не только по спасению, но и предотвращению атак ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Белгородская область предпринимает меры не только по спасению жителей от атак ВСУ, но и активно работает по их предотвращению. Об этом в большом интервью военкору KP.RU Александру Коцу сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев.

«Каждый удар воспринимается очень тяжело. Какое-нибудь строение или техника ещё может потерпеть, а жизнь, здоровье превыше всего. Поэтому принимаем и будем принимать меры не только по спасению, но и предотвращению. И серьезно снизим угрозу», — подчеркнул новый глава региона.

Он сообщил, что власти прекрасно понимают, что враг может замышлять, и знают, как реагировать.

«Не буду вдаваться в детали, но я только прибыл из федерального центра, где мне утвердили все наши новые решения», — сообщил он.

Отметим также, что в большом интервью KP.RU Александр Шуваев перечислил ряд мер по защите региона от атак ВСУ, которые уже активно реализуются. Ведется работа с производителями противодроновых систем, которые успешно проявили себя в других регионах, готовятся операторы дронов-перехватчиков. Создаются вместе с военными противодронные коридоры, как в Донецке.

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Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
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