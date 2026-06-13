«Серьезно снизим угрозу»: Александр Шуваев рассказал, как Белгородскую область защищают от атак ВСУ

«Каждый удар воспринимается очень тяжело. Какое-нибудь строение или техника ещё может потерпеть, а жизнь, здоровье превыше всего. Поэтому принимаем и будем принимать меры не только по спасению, но и предотвращению. И серьезно снизим угрозу», — подчеркнул новый глава региона.