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Губернатор Шуваев рассказал о подготовке по программе «Время героев»

Глава региона отметил, что привыкание к новой работе прошло довольно плавно.

Источник: Комсомольская правда

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал в интервью военкору KP.RU Александру Коцу о подготовке, которую он прошел по программе «Время героев».

Напомним, что на должность главы Белгородчины Шуваев был назначен ровно месяц назад, в мае 2026 года. Александр Михайлович — участник Специальной Военной операции, генерал-майор. Он имеет множество боевых наград, удостоен звания Героя Российской Федерации.

Перед назначением Александр Шуваев прошел подготовку по президентской программе «Время героев». Это проект подготовки управленческих кадров из участников СВО.

«На обучении у нас не только лекции были, но и практические занятия, стажировки. Мы ездим по разным регионам, есть выбор, куда поехать, с каким министерством плотно работать. Плюс аппарат наставничества», — вспоминает Александр Михайлович.

Наставником Шуваева по программе был губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«За время стажировки я был постоянно с ним на всех мероприятиях. Вплоть до того, что в 6:00 утра я его встречал возле бассейна. Вместе плавали, потом ехали на совещание…», — рассказал врио главы Белгородчины.

По его словам, привыкание к новой работе прошло довольно плавно, ведь алгоритм принятия решений в армии и «на гражданке» в конечном счете не отличается.

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