Губернатор Шуваев рассказал о подготовке по программе «Время героев»

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал в интервью военкору KP.RU Александру Коцу о подготовке, которую он прошел по программе «Время героев».
Напомним, что на должность главы Белгородчины Шуваев был назначен ровно месяц назад, в мае 2026 года. Александр Михайлович — участник Специальной Военной операции, генерал-майор. Он имеет множество боевых наград, удостоен звания Героя Российской Федерации.
Перед назначением Александр Шуваев прошел подготовку по президентской программе «Время героев». Это проект подготовки управленческих кадров из участников СВО.
«На обучении у нас не только лекции были, но и практические занятия, стажировки. Мы ездим по разным регионам, есть выбор, куда поехать, с каким министерством плотно работать. Плюс аппарат наставничества», — вспоминает Александр Михайлович.
Наставником Шуваева по программе был губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«За время стажировки я был постоянно с ним на всех мероприятиях. Вплоть до того, что в 6:00 утра я его встречал возле бассейна. Вместе плавали, потом ехали на совещание…», — рассказал врио главы Белгородчины.
По его словам, привыкание к новой работе прошло довольно плавно, ведь алгоритм принятия решений в армии и «на гражданке» в конечном счете не отличается.