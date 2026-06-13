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ПВО ночью уничтожила 177 украинских беспилотников

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 177 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.

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