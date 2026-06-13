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Один человек погиб и трое ранены в результате атаки БПЛА на Темрюкский район

Губернатор Кубани выразил соболезнования семье погибшего при атаке ВСУ на морской терминал.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 13 июня Темрюкский район Краснодарского края подвергся атаке украинских дронов, в результате которой есть жертвы и пострадавшие. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Из-за падения обломков сбитых БПЛА возник пожар на территории морского терминала.

«К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования семье погибшего, — написал в своем канале в мессенджере MAX Вениамин Кондратьев. — Также по предварительной информации, пострадали еще три человека — сейчас им оказывают помощь».

Ликвидация последствий атаки продолжается. В тушении возгорания на объекте задействованы значительные силы: 96 специалистов и более 30 единиц спецтехники, включая подразделения МЧС России. На месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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