Один человек погиб и трое ранены в результате атаки БПЛА на Темрюкский район

В ночь на 13 июня Темрюкский район Краснодарского края подвергся атаке украинских дронов, в результате которой есть жертвы и пострадавшие. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Из-за падения обломков сбитых БПЛА возник пожар на территории морского терминала.
«К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования семье погибшего, — написал в своем канале в мессенджере MAX Вениамин Кондратьев. — Также по предварительной информации, пострадали еще три человека — сейчас им оказывают помощь».
Ликвидация последствий атаки продолжается. В тушении возгорания на объекте задействованы значительные силы: 96 специалистов и более 30 единиц спецтехники, включая подразделения МЧС России. На месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы для выяснения всех обстоятельств случившегося.