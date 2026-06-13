Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ снова атаковали мосты в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости Крым. ВСУ атаковали мосты в Херсонской области на направлении Чонгара и Арабатской стрелки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Источник: РИА "Новости"

«Противник предпринял новую попытку атаковать мосты на направлении Чонгара. Движение в сторону АПП “Джанкой” сейчас перекрыто», — написал Сальдо в своем канале на платформе «Макс».

Кроме того, по его словам, минувшей ночью враг нанес удар по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой.

«Специалисты уже провели обследование конструкций. Движение запущено в реверсивном режиме», — добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП «Джанкой» было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп». 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме. А 9 июня украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Затем 11 июня враг атаковал мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки, стараясь нанести урон транспортной инфраструктуре региона.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше