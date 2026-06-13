Железнодорожный мост в Крым поврежден в Чонгаре

Ранее сообщалось, что Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП «Джанкой» было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп». 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме. А 9 июня украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Затем 11 июня враг атаковал мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки, стараясь нанести урон транспортной инфраструктуре региона.