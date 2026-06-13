ВСУ серьезно повредили нацпарк «Святые горы» в ДНР, сообщил Пушилин

«Противник ни с чем не считается, в том числе с заповедными зонами, причем которые являются достаточно дорогими для всех жителей (региона — ред.). Национальный парк “Святые горы” — противник достаточно серьезно его повредил», — сказал Пушилин.
Глава региона добавил, что власти республики уже прорабатывают необходимые шаги к восстановлению национального парка после его освобождения из-под оккупации ВСУ.
Национальный природный парк «Святые горы» расположен на территории Артемовского, Краснолиманского и Славянского муниципальных округов ДНР. В его состав входят семь крупных лесных массивов, а также лесные и луговые урочища, расположенные вдоль долины реки Северский Донец. Там произрастает свыше 870 видов растений и обитают более 330 видов животных, в том числе 12 видов растений и 26 видов животных, занесенных в Красную книгу России, а также в парке были обнаружены 129 археологических памятников, которые датируются различными эпохами — от времени палеолита до Средневековья.