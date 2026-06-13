Путин: никакие удары ВСУ не поменяют ситуацию в зоне СВО

Путин также указал, что в настоящее время в России разрабатывается группа низкоорбитальных спутников для управления тяжелыми дронами. Говоря о темпах продвижения армии в зоне спецоперации, он отметил, что военнослужащие продвигаются ежедневно, хотя и не так быстро, как хотелось бы.