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Путин: никакие удары ВСУ не поменяют ситуацию в зоне СВО

Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном развитию Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, заявил, что российская армия продвигается по всем направлениям.

Источник: РИА "Новости"

Глава государства отметил, что Вооруженные силы Украины не могут сдержать натиск и «переходят к откровенно террористическим методам».

«И никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам», — добавил Путин.

По словам президента, работа у линии боевого соприкосновения проходит в «очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановке» в условиях обстрелов и беспилотных атак.

Путин также указал, что в настоящее время в России разрабатывается группа низкоорбитальных спутников для управления тяжелыми дронами. Говоря о темпах продвижения армии в зоне спецоперации, он отметил, что военнослужащие продвигаются ежедневно, хотя и не так быстро, как хотелось бы.

Накануне, 12 июня, в ходе встречи с участниками СВО глава государства посоветовал недругам России не воевать с ней. По его словам, странам стоит «жить дружно» и решать спорные вопросы путем переговоров.