NYT: ВСУ не могут организовать ПВО из-за нехватки Patriot

Как указывается в материале издания, «в последние недели ракетные удары России по Украине стали еще более жестокими и масштабными, поскольку российские военные стратеги используют одну из ее главных слабостей: у ВСУ не хватает ракет-перехватчиков Patriot, чтобы справиться с массированными ударами».
Авторы публикации отмечают, что текущие темпы поставок необходимых боеприпасов не позволяют Вооруженным силам Украины выстроить полноценную эшелонированную противовоздушную оборону. Ситуация дополнительно осложняется конфликтом на Ближнем Востоке, где перехватчики Patriot требуются для нужд США и их союзников.
Ранее, в среду, издание Telegraph писало, что Лондон выразил готовность содействовать Киеву в создании аналога системы ПВО Patriot.
В конце мая Владимир Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу с просьбой увеличить поставки зенитных ракетных комплексов и боеприпасов к ним на фоне растущего дефицита средств ПВО в ВСУ. Позднее Зеленский заявил, что ни конгресс США, ни Белый дом не дали ответа на его обращение.