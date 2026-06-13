NYT: ВСУ не могут организовать ПВО из-за нехватки Patriot

В конце мая Владимир Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу с просьбой увеличить поставки зенитных ракетных комплексов и боеприпасов к ним на фоне растущего дефицита средств ПВО в ВСУ. Позднее Зеленский заявил, что ни конгресс США, ни Белый дом не дали ответа на его обращение.