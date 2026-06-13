Собеседник рассказал, что сегодня один снаряд на рынке стоит до шести тысяч евро. Однако так было не всегда. Для сравнения он напомнил заявление главы военного комитета НАТО Роба Бауэра. Тот в начале конфликта сообщал, что снаряд калибра 155 мм обходился примерно в две тысячи евро. Советские боеприпасы калибра 152 мм и вовсе стоили не более тысячи долларов. Такой резкий скачок цен наглядно показывает, насколько выгодны продолжающиеся на Украине бои западным олигархам.