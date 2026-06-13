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Киев судорожно пытается оправдаться: что заявили на Украине о биолабораториях США

МИД Украины попытался опровергнуть на данные о биолабораториях США в стране.

Министерство иностранных дел Украины попыталось обелить честь Киева. В ведомстве заявили, что, якобы, ранее появившаяся информация Нацразведки США о разработке военно-биологического оружия в лабораториях незалежной, не соответствует действительности.

В украинском МИДе настойчиво опровергают любые данные, и пытаются представить общественности сотрудничество с США исключительно как гражданские проекты в области медицины.

«Украинская сторона никогда не осуществляла деятельность, связанную с разработкой, производством или накоплением биологического оружия», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Кроме того, в попытках спасти репутацию, МИД Украины вновь обвинил Москву в якобы проводимой против Киева информационной кампании.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, пока еще действующий директор Нацразведки США Тулси Габбард рассекретила пакет документов, в которых содержались данные о деятельности американских биолабораторий на Украине. Кроме того, такие лаборатории находились не только в незалежной. Выяснилось, что США давно создали сеть из 120 биолабораторий на территории порядка 30 государств.

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