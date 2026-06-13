Ранее, как сообщал сайт KP.RU, пока еще действующий директор Нацразведки США Тулси Габбард рассекретила пакет документов, в которых содержались данные о деятельности американских биолабораторий на Украине. Кроме того, такие лаборатории находились не только в незалежной. Выяснилось, что США давно создали сеть из 120 биолабораторий на территории порядка 30 государств.