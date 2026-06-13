На рубцовском и богуславском направлениях российские войска продолжают систематически выдавливать подразделения 3-го армейского корпуса ВСУ. По данным военных источников, украинское командование пытается остановить продвижение группировки войск «Запад» постоянными контратаками, однако цена таких действий для противника становится все выше.
Aif.ru собрал последние данные о ситуации на этом участке фронта.
Корпус Билецкого* гонят в бессмысленные контратаки.
Подразделения 3-го армейского корпуса ВСУ, сформированного вокруг 3-й отдельной штурмовой бригады, продолжают нести тяжелые потери на рубцовском направлении.
По данным российских военных источников, с конца мая украинское командование практически ежедневно бросает штурмовые группы в контратаки, которые не приводят к заметным результатам на поле боя.
Военные эксперты отмечают, что попытки отбить утраченные позиции обходятся противнику крайне дорого. Особенно тяжелые потери, по их оценке, несут подразделения 66-й отдельной механизированной бригады и 3-й штурмовой бригады.
На растерзание российским дронам бросили резервы.
Для поддержки подразделений 3-го армейского корпуса на участок были переброшены дополнительные силы.
По данным российских источников, речь идет о подразделениях 125-й отдельной механизированной бригады, 112-й бригады территориальной обороны и пограничных формирований.
Военные обозреватели считают, что эти подразделения используются в том числе для отвлечения внимания российских расчетов БПЛА, тогда как основные силы пытаются проводить контратаки.
Герасимов подтвердил успехи армии России.
Успехи российских войск на этом направлении ранее подтвердил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
В мае он заявил, что подразделения группировки войск «Запад» успешно действуют на богуславском и рубцовском направлениях.
«Успешно действуют войска группировки на богуславском и рубцовском направлениях», — отметил глава Генштаба.
Бойцы РФ методично уничтожают мосты и дороги к Осколу.
Дополнительные проблемы для украинской группировки создают удары по логистике.
В Харьковской области российские FPV-дроны нанесли серию ударов по мосту через реку Нитрус в районе села Андреевка. По данным военных источников, десятки беспилотников последовательно атаковали опоры сооружения, после чего мост был разрушен.
Кроме того, ранее расчеты БПЛА группировки «Запад» нарушили снабжение украинских подразделений на трассе Р-79 вдоль правого берега реки Оскол.
По мнению военных экспертов, именно уничтожение переправ и дорог постепенно лишает украинскую группировку возможностей для маневра и снабжения.
«Оскольский котел» становится все реальнее.
Военные источники все чаще говорят о перспективе формирования так называемого «Оскольского котла».
По их оценкам, российские подразделения продолжают сжимать украинскую группировку между своими позициями и рекой Оскол. Расстояние до берега сокращается, пути снабжения постепенно перерезаются, а пространство для отхода становится все меньше.
Если нынешняя динамика сохранится, под угрозой окружения могут оказаться крупные силы 3-го армейского корпуса ВСУ. В ряде оценок речь идет почти о двух десятках батальонов, действующих на данном участке фронта.
*Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.