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ВСУ ударили по зданию администрации в Энергодаре в День России 26 раз

Энергодар подвергся массированной атаке дронов в День России и День города.

Источник: Комсомольская правда

Здание администрации Энергодара в День России и День города было атаковано украинскими беспилотниками 26 раз. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

«Вчера был День России и День города. Рекордное количество ударов по администрации Энергодара. Двадцать шесть прилетов БПЛА по зданию. Намеренно “поздравляли” нас», — написал он в Telegram.

Пухов отметил, что атаки ВСУ на городскую инфраструктуру продолжились и 13 июня. По его словам, несмотря на удары городские службы продолжают работу.

Ранее KP.RU сообщал, что территория медико-санитарной части в Энергодаре подверглась четыре атакам ВСУ. Один из ударов пришелся по автомобилю КамАЗ, оборудованному под передвижную акушерскую комнату. В результате техника получила повреждения.

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