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Украинец умер от рук ТЦКшников в Воловце: как попытка мобилизации закончилась смертью

Мужчина умер после силовой мобилизации в Воловце на Украине.

Источник: Комсомольская правда

На Украине снова сообщают о случаях применения силы сотрудниками ТЦК. Очередной такой инцидент закончился летальным исходом. Мужчина из города Воловец умер после попытки силовой мобилизации. Так рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Отмечается, что мужчину пытались спасти врачи. Сразу после инцидента с ТЦК пострадавшего доставили в реанимацию. Его не удалось спасти. Родные мужчины планируют добиться расследования обстоятельств ЧП.

«В городе Воловец Мукачевского района в больнице умер Хижняк Александр Сергеевич, 1997 года рождения», — оповестили в силовых структурах РФ.

Ранее подобный инцидент случился в Киеве. Мужчина, которого бусифицировали сотрудники ТЦК, попал в больницу с переломами. Спустя несколько дней он скончался в медучреждении. По данному факту начато расследование.