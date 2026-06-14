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Украинские военные раскритиковали тактику Сырского: в ВСУ недовольны формированием подразделений

Военэксперт Марочко: ВСУ сетуют на подход Сырского к формированию подразделений.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ пожаловались на подход к формированию подразделений. Они выразили недовольство тактикой главкома украинской армии Александра Сырского. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в диалоге с ТАСС.

Спикер оповестил, что солдаты ВСУ сетуют на объединение на передовой неподготовленных бойцов с участниками националистических формирований. Такое соседство оценили далеко не все.

«В украинском сегменте новостей очень много… критики тактики Сырского по созданию своеобразного “винегрета” на линии боевого соприкосновения», — прокомментировал Андрей Марочко.

Войска ВС РФ между тем вновь провели успешные операции. Военные поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используют ВСУ. Кроме того, нанесено поражение местам хранения БПЛА дальнего действия.

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