«Они никогда не были целью»: Милорад Додик заявил, что СВО ведется с большим вниманием к мирным жителям

Председатель партии напомнил, что нет ни одного примера, когда от рук ВС РФ погибло бы большое количество мирных жителей. При этом к Москве иногда звучат призывы «отвечать более жестко», добавил политик. В ответ он подчеркнул, что Россия намерена минимизировать угрозы для гражданских.