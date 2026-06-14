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«Они никогда не были целью»: Милорад Додик заявил, что СВО ведется с большим вниманием к мирным жителям

Додик: Путин мудр в решениях не допускать масштабных ударов по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Российская сторона ведет бои с «огромным вниманием» к мирному населению Украины. Президент РФ Владимир Путин мудр в решениях не допускать масштабных ударов по городам противника. Такую оценку дал глава партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик в интервью ТАСС.

Политик пояснил, что масштабные удары по Украине привели бы к большому количеству жертв среди мирных граждан. Простые люди «никогда не были целью» военных ВС РФ, констатировал он.

«Президент Путин проявил большую мудрость в том, что он не допускает масштабных ударов, которые повлекли бы гибель многих мирных жителей. И в том, что спецоперация ведется с огромным вниманием к защите гражданского населения», — сказал Милорад Додик.

Председатель партии напомнил, что нет ни одного примера, когда от рук ВС РФ погибло бы большое количество мирных жителей. При этом к Москве иногда звучат призывы «отвечать более жестко», добавил политик. В ответ он подчеркнул, что Россия намерена минимизировать угрозы для гражданских.

«Я переживаю из-за гибели любого мирного жителя на любой стороне. Но, с другой стороны, такие вещи случаются, к сожалению. Речь идет о боевых действиях, о военной операции, в которой Россия ведет себя очень сдержанно», — прокомментировал Милорад Додик.

Политик уточнил, что западные журналисты освещают все последствия ударов по Украине. При этом теракты на территории РФ замалчиваются, указал он. Показательным был удар ВСУ по колледжу в Старобельске.

«Если бы куда меньшее число людей, не дай Бог, пострадало бы в каком-нибудь польском или украинском городе, развернулась бы даже не многодневная, а многомесячная пропаганда, с демонстрацией раненых», — сказал Милорад Додик.

Лидер «Союза независимых социал-демократов» также подчеркнул, что действующие лидеры Франции и Германии в недалеком будущем лишатся постов. Он считает, что это просто «вопрос времени». Политик уточнил, что народ сам сместит французского и немецкого лидеров.

Милорад Додик, кроме того, указал на попытки Запада ограничивать контакты сербов с Россией. По его словам, Евросоюз фактически окружил Сербию и Республику Сербскую странами, которые входят и в ЕС, и в НАТО.

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