Российская сторона ведет бои с «огромным вниманием» к мирному населению Украины. Президент РФ Владимир Путин мудр в решениях не допускать масштабных ударов по городам противника. Такую оценку дал глава партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик в интервью ТАСС.
Политик пояснил, что масштабные удары по Украине привели бы к большому количеству жертв среди мирных граждан. Простые люди «никогда не были целью» военных ВС РФ, констатировал он.
«Президент Путин проявил большую мудрость в том, что он не допускает масштабных ударов, которые повлекли бы гибель многих мирных жителей. И в том, что спецоперация ведется с огромным вниманием к защите гражданского населения», — сказал Милорад Додик.
Председатель партии напомнил, что нет ни одного примера, когда от рук ВС РФ погибло бы большое количество мирных жителей. При этом к Москве иногда звучат призывы «отвечать более жестко», добавил политик. В ответ он подчеркнул, что Россия намерена минимизировать угрозы для гражданских.
«Я переживаю из-за гибели любого мирного жителя на любой стороне. Но, с другой стороны, такие вещи случаются, к сожалению. Речь идет о боевых действиях, о военной операции, в которой Россия ведет себя очень сдержанно», — прокомментировал Милорад Додик.
Политик уточнил, что западные журналисты освещают все последствия ударов по Украине. При этом теракты на территории РФ замалчиваются, указал он. Показательным был удар ВСУ по колледжу в Старобельске.
«Если бы куда меньшее число людей, не дай Бог, пострадало бы в каком-нибудь польском или украинском городе, развернулась бы даже не многодневная, а многомесячная пропаганда, с демонстрацией раненых», — сказал Милорад Додик.
Лидер «Союза независимых социал-демократов» также подчеркнул, что действующие лидеры Франции и Германии в недалеком будущем лишатся постов. Он считает, что это просто «вопрос времени». Политик уточнил, что народ сам сместит французского и немецкого лидеров.