Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали Новомосковск, обломки БПЛА упали на промпредприятие

В Новомосковске оценивают последствия падения обломков беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Обломки сбитых беспилотников ВСУ упали на территорию одного из промышленных предприятий в Новомосковске. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«В ходе отражения воздушной атаки фрагменты сбитых украинских беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий Новомосковска», — написал он в мессенджере Max.

Миляев добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы, уточняется характер возможных повреждений. В Тульской области сохраняется опасность атак дронов.

Ранее киевский режим беспилотниками атаковал морской терминал в Краснодарском крае. На предприятии произошел пожар. В результате украинских ударов погиб один человек и еще трое получили ранения.

Ка писал KP.RU, в Ленобласти были уничтожены 29 БПЛА. Губернатор Александр Дрозденко уточнил, что основной целью ВСУ был нефтеперерабатывающий завод КИНЕФ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше