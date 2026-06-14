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«Командование ВСУ не верило»: военный ВС России рассказал о боях за Константиновку

Командир «Яриус»: ВСУ не поверили в свое окружение в Константиновке.

Источник: Комсомольская правда

Украинское командование не поверило в свое окружение российскими штурмовыми подразделениями в Константиновке. Об этом сообщил командир штурмовой роты полка 1194 с позывным «Яриус».

«Командование [ВСУ] не верило и думало, что какие-то может быть группки были наши, которые чудом зашли, а их намного больше было. Город был уже практически взят в окружение и под наш контроль», — сказал боец в интервью РИА Новости.

«Яриус» добавил, что при продвижении использовалась тактика малых диверсионных групп, позволяющая незаметно накапливать силы в городе, обходить позиции противника и выходить ему в тыл и на фланги.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские войска ежедневно закрепляют контроль над своими историческими территориями в зоне СВО. Он уточнил, что этот процесс носит последовательный характер и в перспективе будет завершен.