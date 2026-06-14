Украинских солдат не лечат в госпиталях более трех недель. Тяжелораненых принудительно выписывают по истечении указанного срока из-за нехватки мест. В результате военные умирают ввиду отсутствия медицинской помощи. Так рассказали в силовых структурах РФ, цитирует ТАСС.