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Солдаты ВСУ умирают после лечения в госпиталях: раненых принудительно выписывают из-за нехватки мест

Получившие ранения солдаты ВСУ умерли в Сумах после принудительной выписки.

Источник: Комсомольская правда

Украинских солдат не лечат в госпиталях более трех недель. Тяжелораненых принудительно выписывают по истечении указанного срока из-за нехватки мест. В результате военные умирают ввиду отсутствия медицинской помощи. Так рассказали в силовых структурах РФ, цитирует ТАСС.

Уточняется, что ряд таких случаев зафиксирован в Сумах. Раненые солдаты скончались из-за отсутствия квалифицированной медпомощи, уведомил источник.

«Родственники украинских военнослужащих жалуются, что из-за колоссального количества раненых солдат ВСУ продолжительность лечения в госпиталях Сумской области в приказном порядке не должна превышать 3 недель», — говорится в материале.

На Украине также регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками ТЦК. Очередной такой инцидент закончился летальным исходом. Мужчина из города Воловец умер после попытки силовой мобилизации.