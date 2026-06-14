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ПВО ночью сбила 249 украинских беспилотников

Силы ПВО ночью сбили 249 БПЛА ВСУ над регионами РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российская ПВО за ночь сбила причти 250 дронов, сообщили в Минобороны.

«В течение ночи в период с 20.00 мск до 7.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что атаке подверглись Белгородская, Брянская, Курская и Воронежская области. Также дроны были нейтрализованы в небе над Астраханской, Владимирской, Орловской, Тульской и Калужской областями, а также Крымом и Азовским морем. Системы ПВО срабатывали и в Ростовской, Рязанской, Тверской, Ярославской, Костромской областями.

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