249 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 14 регионов России

«В течение ночи в период с 20:00 мск 13 июня до 7:00 мск 14 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.
Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваторией Азовского моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областей, перечислили в российском военном ведомстве.